UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Verona: c'è Osimhen! Out Gaetano

C'è Victor Osimhen, come anticipato da Spalletti, nell'elenco dei convocati per la sfida di quest'oggi contro il Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è Victor Osimhen, come anticipato da Spalletti, nell'elenco dei convocati per la sfida di quest'oggi contro il Verona. Nella lista non c'è Gaetano, indiziato per poter partire titolare, a causa di una "faringotonsillite" e che quindi si aggiunge all'infortunato Simeone ed allo squalificato Ndombele.