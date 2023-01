UFFICIALE - I convocati di Spalletti per la Samp: Bereszynski subito a disposizione!

l Napoli vuole dimenticare la prima sconfitta in campionato contro l'Inter e voltare pagina immediatamente in un'altra trasferta, a Genova

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole dimenticare la prima sconfitta in campionato contro l'Inter e voltare pagina immediatamente in un'altra trasferta, a Genova contro la Sampdoria. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita e l'intero gruppo è a disposizione. C'è anche il nuovo arrivato Bereszynski, che oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo l'ufficialità del suo acquisto.