UFFICIALE - Il Giudice Sportivo multa il Napoli: 3mila euro per lancio di fumogeni

Sono otto le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l'ultimo turno di campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono otto le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l'ultimo turno di campionato. Sanzioni per Atalanta, Lecce, Roma, Napoli, Cremonese, Inter, Spezia e Monza. Di seguito il dettaglio.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori. nel corso della gara. lanciato nel recinto e sul terreno di gioco di oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e per avere inoltre, al 21° del secondo tempo. intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro: sanzione attenuata ex art. 29. comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. Zy, comma 1 lett. b) COs

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. Zy, comma | lett. b) Cos.