UFFICIALE - Il Kosovo accoglie la richiesta di Garcia: non convocato Rrahmani

Il Kosovo accoglie la richiesta di Rudi Garcia. Il tecnico del Napoli si era espresso in conferenza stampa sulle condizioni di Amir Rrahmani, auspicando una mancata convocazione da parte della sua nazionale così da permettergli di recuperare al 100%. Richiesta esaudita, la Nazionale Kosovara non ha infatti convocato il difensore azzurro per le prossime gare di qualificazione.