UFFICIALE - Il Napoli cancella le conferenze pre-gara: neanche domani parlerà Calzona

Alla vigilia di Napoli-Juventus, match in programma domenica sera al Diego Armando Maradona, non ci sarà la conferenza stampa di Francesco Calzona. Il club azzurro ci ha comunicato che "Come già detto tempo fa - a parte quella Uefa - non ci saranno conferenze stampa prepartita di campionato".

La decisione presa nei giorni scorsi, dunque, è stata confermata. Ed è assai probabile che le conferenze stampa dell'allenatore azzurro non ci saranno più fino a fine campionato, ad eccezione chiaramente di quelle delle vigilie delle partite di Champions League.