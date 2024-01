UFFICIALE - Il Napoli sfiderà l'Inter in finale di Supercoppa: travolta 3-0 la Lazio

Finisce 3-0 la gara tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa 2024. I nerazzurri in finale troveranno il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 3-0 la gara tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa 2024. I nerazzurri in finale troveranno il Napoli di Mazzarri, che ieri ha battuto la Fiorentina per 3-0. La finale è prevista lunedì 22 gennaio alle ore 20:00.

Monologo Inter: l'uno a zero sta stretto all'intervallo. Il primo tempo si apre e si chiude con occasioni per i nerazzurri, che ne ne costruiscono a raffica e concretizzano "solo" una. Della Lazio, poco da dire: sfilacciata tra i reparti, mai in grado di chiudere i mezzi spazi tra difesa e centrocampo dove invece si divertono i manovrieri di Inzaghi. Thuram fallisce due chance prima di infilare quella giusta, un tap-in facile a coronamento di un'azione corale dei suoi, passata anche per il tacco di Dimarco. Lo schiaffo non sveglia la squadra di Sarri, ma galvanizza l'attuale capolista del campionato, vicina al bis con tanti giocatori, su tutti Barella che stampa il pallone sulla traversa. E il vantaggio di misura sta stretto all'Inter alla pausa delle ostilità.

Calhanoglu e Frattesi chiudono la partita. Anche la ripresa si apre nel segno nerazzurro: al 49' Pedro stende Lautaro con un fallo ingenuo, che l'arbitro Marchetti non ravvisa se non al monitor. Dal dischetto, il solito Calhanoglu non sbaglia. Trovato l'agognato bis, l'Inter avrebbe subito la palla del 3-0 ma la traversa dice ancora una volta di no, questa volta a Lautaro. Sarri avvia i cambi, nessuno dei quali sortisce un effetto immediato, mentre l'argentino e Dimarco spaventano ancora Provedel. All'ora di gioco spunta persino la ola, per chi ha tanta nostalgia degli anni novanta. La gara scivola via nell'entusiasmo dei 20.767 spettatori presenti, la maggior parte dei quali di "fede" interista. Nel finale, ultime emozioni: Luis Alberto regala all'Inter la palla del 3-0, finalizzato da Frattesi su assist di Mkhitaryan. Ci sarebbe anche spazio per il gol della bandiera di Immobile, che però segna dopo essersi aiutato con le mani.