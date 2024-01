UFFICIALE - In attesa del passaggio al Napoli, Ngonge escluso dai convocati del Verona

Mister Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, sabato 20 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Oltre al portiere Berardi, infortunatosi oggi (comunicato in calce al testo), fuori per squalifica Coppola, Duda e Lazovic, ma anche Doig e Ngonge, ormai ceduti a Sassuolo e Napoli e non convocati per la gara contro la squadra di De Rossi.

Portieri: Montipò, Perilli, Chiesa.

Difensori: Magnani, Cabal, Amione, Tchatchoua, Dawidowicz, Calabrese.

Centrocampisti: Duda, Folorunsho, Suslov, Serdar, Charlys, Cissè.

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Bonazzoli, Mboula.