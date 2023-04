UFFICIALE - Infortunio Osimhen: le ultime da Castel Volturno

Dopo la sconfitta col Milan, il Napoli è tornato in campo a Castel Volturno. Venerdì la sfida contro il Lecce. Ecco il report ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta col Milan, il Napoli è tornato in campo a Castel Volturno. Venerdì la sfida contro il Lecce. Ecco il report ufficiale: "Coloro che sono scesi in campo ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e successivamente in una partita a campo ridotto. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha fatto terapie".