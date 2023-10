UFFICIALE - Inghilterra-Italia, dirigerà il francese Turpin: con gli azzurri un precedente amaro

Sarà il francese Clement Turpin il direttore di gara della sfida tra Inghilterra e Italia, sfida che andrà in scena martedì sera a Wembley.

Sarà il francese Clement Turpin il direttore di gara della sfida tra Inghilterra e Italia, sfida che andrà in scena martedì sera a Wembley e sarà valida per le qualificazioni a Euro 2024. Nicolas Danos e Erwan Finjean i due assistenti, mentre al VAR ci sarà Jerome Brisard assistito da Pierre Gaillouste. Il quarto uomo, sempre transalpino, sarà Ruddy Buquet.

I precedenti con l'Italia: Turpin dirigerà la Nazionale italiana per la quarta volta in carriera. Il bilancio complessivo è positivo, con due vittorie e una sconfitta per gli azzurri. L'ultimo precedente, però, è di gran lunga il più negativo. Turpin, infatti, fu l'arbitro della sfida tra Italia e Macedonia del Nord valida per la semifinale dei playoff di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Quella tristemente nota partita, vinta dalla Macedonia per 1-0 nel finale, costò agli azzurri, allora guidati da Mancini, la qualificazione ai Mondiali.