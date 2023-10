UFFICIALE - Italia Under 15, Maggio entra a far parte dello staff tecnico

Tra lo staff del commissario tecnico Enrico Battisti, c'è anche l'ex esterno del Napoli Christian Maggio.

© foto di Federico De Luca

Prosegue il cammino della Nazionale Under 15 che, dopo la selezione del Nord andata in scena il 12 ottobre a Novarello (Villaggio Azzurro), è tornata a radunarsi ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il percorso dell'Under 15 proseguirà con le selezioni del Centro (giovedì 26 a Roma) e Sud (giovedì 9 novembre a Catanzaro) prima di disputare un Torneo dello Sviluppo UEFA in Portogallo (da venerdì 29 novembre a martedì 5 dicembre) e chiudere il 2023 con il consueto appuntamento con il Torneo di Natale (dall'8 al 10 dicembre a Coverciano). Tra lo staff del commissario tecnico Enrico Battisti, c'è anche l'ex esterno del Napoli Christian Maggio.

Staff - Tecnici federali: Enrico Battisti; Christian Maggio, Bruno Redolfi; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Luca Bossi; Medici: Lorenzo Sapegno e Vito Caiolo; Fisioterapista: Luca De Marchi; Segretario: Francesco Lupi.