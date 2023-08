UFFICIALE - Kvara torna in nazionale: convocato dalla Georgia per la prossima sosta

Non andava in nazionale da un po', rinunciando pure agli Europei Under 21 per tirare il fiato dopo una stagione a dir poco impegnativa col Napoli.

Non andava in nazionale da un po', rinunciando pure agli Europei Under 21 per tirare il fiato dopo una stagione a dir poco impegnativa col Napoli. Ora Khvicha Kvaratskhelia tornerà a difendere i colori della Georgia. L'esterno offensivo azzurro è tra i convocati per le sfide della nazionale georgiana contro Spagna e Norvegia.