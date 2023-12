UFFICIALE - Kvaratskhelia non ha rivali: è il giocatore dell'anno in Georgia per la 4^ di fila

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai non ha più rivali. Per il quarto anno di fila, Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di calciatore georgiano dell'anno. Il 2023 è stato per lui straordinario: vittoria dello scudetto, MVP dell'ultima Serie A, sua la rete più bella all'Atalanta, 17esimo al Pallone d'Oro. Una serie di riconoscimenti personali e collettivi frutto di un campionato, l'ultimo, il primo in Italia, da applausi.