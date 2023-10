UFFICIALE - L'Algeria solidarizza con la Palestina: sospeso ogni evento di calcio

La Federcalcio algerina tramite una nota stampa ha fatto sapere di aver sospeso tutte le manifestazioni calcistiche del paese fino a nuovo ordine.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel mondo del calcio spesso, di fronte ad eventi fortemente divisivi come una guerra e poche altre cose sanno essere realmente, prendere posizione non è indicato e non è mai visto come una delle cose migliori da fare. Non è però il caso di quanto appena messo in atto dalla FAF, la Federcalcio dell'Algeria, che dopo essersi già offerta di ospitare la nazionale palestinese fino al 2027, tramite una nota stampa ha fatto sapere di aver sospeso tutte le manifestazioni calcistiche del paese fino a nuovo ordine.

Il motivo? È spiegato nel testo: "Esprimiamo solidarietà al resistente e fraterno popolo palestinese, in segno di rispetto per la memoria dei venerabili e gloriosi martiri vittime di selvaggi attacchi sionisti commessi nel settore di Gaza contro le popolazioni della Palestina occupata, la Federcalcio algerina (FAF) ha deciso di sospendere tutte le competizioni e le partite di calcio, fino a nuovo avviso".