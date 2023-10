UFFICIALE - L’Arabia Saudita si candida per ospitare i Mondiali 2034

L'Arabia Saudita ha ufficialmente presentato alla FIFA, nella giornata di ieri, la propria candidatura a ospitare la rassegna iridata nel 2034.

La notizia era nell'aria da tempo, specialmente dopo la particolare organizzazione dei Mondiali 2030, che coinvolgeranno addirittura tre continenti. L'Arabia Saudita ha ufficialmente presentato alla FIFA, nella giornata di ieri, la propria candidatura a ospitare la rassegna iridata nel 2034. Difficile immaginare, dato il contesto geopolitico e l'entità dell'investimento in programma da parte di Riad, che possa non vincere questa corsa.

Il comunicato. Di seguito, la nota ufficiale: "La Federazione Saudita di Calcio (SAFF) ha presentato una lettera d'intenti (LOI) e una dichiarazione firmata alla FIFA per candidarsi a ospitare la Coppa del Mondo FIFA™ del 2034. L'Arabia Saudita aveva annunciato per la prima volta la sua intenzione di candidarsi per l'edizione del 2034 di questo iconico torneo mercoledì 4 ottobre, e la lettera d'intenti - firmata dal Presidente della SAFF, Yasser Al Misehal - conferma ufficialmente l'impegno del Regno a intraprendere il processo di candidatura stabilito dalla FIFA. L'intenzione dell'Arabia Saudita di candidarsi per la Coppa del Mondo FIFA™ del 2034 rappresenta una storica prima e riflette gli obiettivi della nazione di aprire nuove opportunità nel calcio a tutti i livelli e il suo impegno a sostenere la crescita del gioco in ogni angolo del globo. Prendendo ispirazione dalla trasformazione sociale ed economica dell'Arabia Saudita prevista dalla Visione 2030, nonché dall'amore di lunga data del paese per il bellissimo gioco, la candidatura saudita per il 2034 mira ad accogliere il mondo nel Regno e promette un evento emozionante e memorabile per i tifosi".

Yasser Al Misehal, Presidente della SAFF, ha dichiarato: "Questo è il secondo passo di un viaggio estremamente emozionante che la nazione sta intraprendendo. La scorsa settimana abbiamo annunciato le nostre ambizioni di ospitare la Coppa del Mondo FIFA™ del 2034, e questa presentazione ufficiale continua il nostro percorso per rendere i sogni del nostro popolo realtà. La Coppa del Mondo FIFA del 2034 è il nostro invito al mondo per assistere allo sviluppo dell'Arabia Saudita, vivere la sua cultura e diventare parte della sua storia. Siamo estremamente impegnati a presentare la candidatura più competitiva possibile che contribuirà anche a unire il mondo attraverso il calcio".

Il comunicato prosegue così: "Meno di 72 ore dopo che la SAFF ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi per la Coppa del Mondo FIFA™, oltre 70 Associazioni Membri della FIFA provenienti da diversi continenti hanno pubblicamente manifestato il loro sostegno al Regno. Ospite rinomato per alcuni dei più grandi eventi sportivi globali dal 2018, l'Arabia Saudita è stata sede di oltre 50 eventi internazionali per atleti maschili e femminili, tra cui calcio, sport motoristici, tennis, equitazione, esports e golf. Ulteriori dettagli sulla candidatura dell'Arabia Saudita per la Coppa del Mondo FIFA™ del 2034 saranno annunciati in futuro".