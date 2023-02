UFFICIALE - L'Empoli annuncia: "Esauriti tutti i biglietti per il Napoli"

Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Napoli

TuttoNapoli.net

Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Saranno oltre 13000 gli spettatori presenti, con la prevendita dei tagliandi terminata nelle scorse ore e le biglietterie dello Stadio Castellani che resteranno chiuse il giorno della gara.

L’apertura dei cancelli del Castellani è prevista circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.00, e si invitano i tifosi a recarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare disagi e favorire l’afflusso all’interno dell’impianto sportivo.