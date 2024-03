UFFICIALE - L’Inter vince a Bologna: il Napoli non può più difendere lo Scudetto

I campioni in carica, a due mesi e mezzo dalla fine del campionato, non possono dunque più difendere il titolo conquistato nel passato campionato.

Con la vittoria conquistata a Bologna, l'Inter non solo vede avvicinarsi il ventesimo Scudetto e la seconda stella, ma ha anche decretato un altro verdetto in questo campionato. A dieci giornate dalla fine del campionato, infatti, il Napoli è ufficialmente estromesso dalla lotta per il Tricolore.

La classifica vede infatti gli azzurri a -31 dal primo posto dopo il pareggio contro il Torino e la contemporanea affermazione nerazzurra al Dall'Ara. I campioni in carica, a due mesi e mezzo dalla fine del campionato, non possono dunque più difendere il titolo conquistato nel passato campionato.