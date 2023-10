UFFICIALE - La Fifa annuncia le candidature ai Mondiali: per il 2034 in corsa solo l'Arabia

La Federcalcio dell'Arabia Saudita rimane l'unica in corsa per ospitare l'edizione del 2034 del Mondiale.

La Federcalcio dell'Arabia Saudita rimane l'unica in corsa per ospitare l'edizione del 2034 del Mondiale. Lo conferma la FIFA sul proprio sito ufficiale, facendo seguito alla rinuncia annunciata oggi dall'Australia: "Marocco, Portogallo e Spagna confermano l'interesse ad ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2030™, mentre Uruguay, Argentina e Paraguay confermano l'interesse ad ospitare partite celebrative. Ricevuta inoltre una dichiarazione di interesse da parte della Federcalcio dell'Arabia Saudita per la Coppa del Mondo FIFA 2034™. Questo primo passo sarà seguito da approfondite procedure di candidatura per entrambe le edizioni della Coppa del Mondo FIFA™, con i paesi ospitanti che saranno nominati dalle federazioni affiliate riunite ai Congressi FIFA.

Come stabilito nel regolamento di gara approvato dal Consiglio FIFA, l'amministrazione FIFA condurrà approfonditi processi di gara e valutazione per le edizioni 2030 e 2034 della Coppa del Mondo FIFA, con i paesi ospitanti che saranno nominati dai Congressi FIFA previsti entro il quarto trimestre del 2024. .

In conformità con questi regolamenti, l’amministrazione FIFA condurrà un dialogo mirato con gli offerenti, per garantire che offerte complete ed esaurienti vengano ricevute e valutate rispetto ai requisiti minimi di hosting, come precedentemente approvato dal Consiglio FIFA. Questo dialogo si concentrerà sulle aree prioritarie definite della visione dell’evento e sui parametri chiave, infrastrutture, servizi, commercio, sostenibilità e diritti umani. Successivamente, la FIFA pubblicherà i suoi rapporti di valutazione e, qualora tali requisiti siano soddisfatti, le federazioni aderenti riunite al Congresso FIFA nomineranno gli organizzatori delle rispettive competizioni".