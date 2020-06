UFFICIALE - La FIGC dispone 1' di silenzio per le vittime del Covid-19 prime di tutte le partite

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - In occasione della ripresa delle competizioni calcistiche, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle partite per ricordare tutte le vittime della pandemia di COVID-19. La disposizione, informa la federazione, riguarda le semifinali e la finale di Coppa Italia di Serie A, le gare della prima giornata dei campionati di Serie A e Serie B che vedrà la partecipazione di tutte le squadre, nonché la finale di Coppa Italia di Serie C e le gare della prima fase dei play-off e play-out di Serie C. (ANSA).