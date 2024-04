UFFICIALE - La Juve Stabia torna in Serie B: l'ultima volta 4 anni fa

Dopo quattro anni dall'ultima volta la Juve Stabia torna in Serie B, vincendo con tre giornate di anticipo il Girone C di Serie C

Dopo quattro anni dall'ultima volta la Juve Stabia torna in Serie B, vincendo con tre giornate di anticipo il Girone C di Serie C, con 73 punti attuali. Decisivo il pareggio per 0-0 nel match di stasera contro il Benevento, che ha regalato l'ultimo punto per la promozione. Allo Stadio Ciro Vigorito è scoppiata al festa gialloblù, in attesa poi che la squadra torni in città.

Ricordiamo che la formazione campana raggiunge Mantova e Cesena nella categoria superiore, con le due squadre che hanno rispettivamente vinto il Girone A e B; prima promosse di tutte, la squadra romagnola. E dopo una domenica di festa per il Mantova, promossa prima ancora di scendere in campo in virtù del pari del Padova, è adesso la volta della Juve Stabia.