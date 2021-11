UFFICIALE - La Nigeria convoca Osimhen: fissata per la settimana prossima la partenza

C'è anche Victor Osimhen tra i convocati della Nigeria per i prossimi impegni di novembre. Il centravanti nigeriano, attualmente ai box per una contrattura al polpaccio destro, dovrebbe recuperare per tempo: la partenza è fissata dopo la gara con l'Hellas Verona, la prossima settimana.

OFFICIAL: Super Eagles squad list for November.



– Ighalo back from retirement

– Chukwueze, Ndidi, Iwobi return#SoarSuperEagles pic.twitter.com/BPK4euavEN — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) November 1, 2021