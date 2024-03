Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il portoghese José Peseiro, giunto alla fine del suo contratto, si è dimesso dalla carica di ct della Nigeria, che ha guidato fino alla finale dell'ultima Coppa d'Africa. "Ieri abbiamo concluso il nostro contratto con la NFF (Nigeria Football Federation)", ha scritto Paseiro su X, riferendosi anche al suo staff. "È stato un privilegio far parte di questa famiglia", ha aggiunto, parlando di "22 mesi di grande impegno, sacrificio, emozione ed enorme entusiasmo".

L'ex allenatore dello Sporting Portugal ha iniziato con cinque sconfitte nelle sue prime sette partite alla guida delle Super Aquile, ma ha costruito una squadra brillante attorno a Victor Osimhen, fallendo solo nella finale della Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio (2-1) l'11 febbraio ad Abidjan. Peseiro, 63 anni, si era guadagnato il plauso per il suo carisma e per il suo approccio formulaico durante il torneo, descrivendosi come un "allenatore democratico". Sotto la sua guida, la Nigeria ha iniziato la campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 con due pareggi. (ANSA).