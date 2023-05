UFFICIALE - Maradona sold-out per la Fiorentina: ci sarà atmosfera da brividi per la festa Scudetto

Lo stadio Diego Armando Maradona è sold-out per Napoli-Fiorentina, match in programma domenica 7 aprile alle ore 18:00.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stadio Diego Armando Maradona è sold-out per Napoli-Fiorentina, match in programma domenica 7 aprile alle ore 18:00. Sono infatti esauriti gli ultimi tagliandi ancora a disposizione per quella che potrebbe essere la prima partita in casa con il Napoli aritmeticamente Campione d’Italia. Dopo la Salernitana, ci sarà dunque nuovamente un’atmosfera da brividi nell’impianto di Fuorigrotta.