UFFICIALE - Milan, Inter e 7 ex Superlega reintegrati nell'ECA: non la Juventus

L'ECA annuncia sul proprio sito ufficiale il reintegro delle squadre che avevano lasciato l'associazione dei club europei in seguito al tentativo di creazione della Superlega. Naufragato il progetto, ecco il rientro tra i ranghi delle nove società, cui fanno parte anche Inter e Milan: "A seguito della ricezione da parte dell'ECA di richiesta specifica al Consiglio dell'ECA di prendere in considerazione il ritiro delle loro precedenti richieste di dimissioni dell'aprile 2021, il Comitato Esecutivo dell'ECA ha deciso che i seguenti club manterranno la loro qualifica di membro dell'ECA per l'attuale ciclo di adesione 2019-23: AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, Club Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC e Tottenham Hotspur FC".

Il comunicato continua così: "Le nove società hanno riconosciuto che il cosiddetto progetto European Super League ("Progetto ESL ") non era nell'interesse della comunità calcistica e comunicato pubblicamente la decisione di abbandonare completamente il progetto ESL. Questa decisione del consiglio di amministrazione dell'ECA segna la fine di un episodio deplorevole e turbolento per il calcio europeo e si allinea con l'obiettivo incessante dell'ECA di rafforzare l'unità nel calcio europeo".