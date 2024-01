UFFICIALE - Milan-Napoli, da giovedì biglietti in vendita: il prezzo per il settore ospiti

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento

Fonte: sscnapoli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 11 febbraio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Settore ospiti: TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN

Apertura vendite: giovedì 25 gennaio alle ore 12:00.

Il prezzo dei biglietti del settore ospiti è di € 44,00.

I tagliandi potranno essere acquistati sul sito www.vivaticket.com. Per acquistare i biglietti del settore ospiti è necessario essere titolari di fidelity card della SSC Napoli.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.