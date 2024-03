UFFICIALE - Mondiale per Club, Borussia Dortmund qualificato: é la seconda tedesca

Il Borussia Dortmund si è assicurato un posto nel Mondiale per Club 2025.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'eliminazione del Lipsia dalla Champions League dopo il pareggio con il Real Madrid, il Borussia Dortmund si è assicurato un posto nel Mondiale per Club 2025. I gialloneri sono la seconda squadra tedesca ai qualificarsi per la nuova competizione, che prenderà il via il 15 giugno 2025 e si concluderà il 13 luglio, dopo il Bayern Monaco.

Anche l’Italia avrà a disposizione due slot. Uno è già stato occupato dall'Inter grazie al superamento della prima fase di Champions League, per il secondo posto disponibile la corsa rimane aperta per una tra Juventus e Napoli, con gli azzurri costretti a superare il Barcellona ed accedere ai quarti di finale di Champions League.