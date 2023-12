UFFICIALE - Napoli-Frosinone, arbitra Abisso con Di Martino al VAR: la sestina completa

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle due gare di Coppa Italia in programma questa settimana e valide per gli ottavi di finale

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle due gare di Coppa Italia in programma questa settimana e valide per gli ottavi di finale della competizione. C'è Abisso per Napoli-Frosinone con Di Martino al VAR, Paganessi AVAR e Marinelli quarto uomo. Eccola nel dettaglio

Napoli-Frosinone (Martedì 19/12 H.21.00)

Abisso

Bercigli – Ricci

Iv: Marinelli

Var: Di Martino

Avar: Paganessi

Inter-Bologna (Mercoledì 20/12 H.21.00)

La Penna

Cecconi – Zingarelli

Iv: Giua

Var: Serra

Avar: Mazzoleni