UFFICIALE - Napoli-Genoa, biglietti in vendita da lunedì alle 12: info e prezzi

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 5 Febbraio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Genoa, che si disputerà sabato 17 Febbraio 2024 alle ore 15:00.

La vendita libera dei biglietti partirà dalle ore 12:00 di Lunedì 5 Febbraio 2024 e terminerà ad esaurimento posti. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone, allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Sia per gli acquisti online che presso i punti vendita, non sarà necessario il possesso della fidelity card. I prezzi per la partita Napoli vs Genoa saranno i seguenti:

CURVE INFERIORI 14 €

CURVE SUPERIORI 30 €

DISTINTI INFERIORI 40 €

DISTINTI SUPERIORI 50 €

TRIBUNA NISIDA 65 €

TRIBUNA POSILLIPO 90 €