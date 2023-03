UFFICIALE - Napoli-Lazio, i convocati di Spalletti: out Raspadori e Mario Rui

A dirigere il match l'arbitro Pairetto di Torino.





Sono ufficiali i convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Lazia, gara che si chiocherà alle ore 20.45 al Maradona per la 25esima giornata di Serie A. Out l'infortunato Raspadori e lo squalificato Mario Rui. A dirigere il match l'arbitro Pairetto di Torino.

I CONVOCATI:

GOLLINI Pierluigi

MARFELLA Davide

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim