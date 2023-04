TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La SSC Napoli comunica che, per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, è in vendita oggi dalle ore 10 l'ultima quota di biglietti di 930 Distinti Superiori e 1480 Curve Superiori.