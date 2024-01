UFFICIALE - Napoli-Salernitana, divieto di vendita a Salerno e provincia senza Fidelity

Ci sono novità per quanto riguarda il derby tra Napoli e Salernitana in programma sabato 13 gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Ci sono novità per quanto riguarda il derby tra Napoli e Salernitana in programma sabato 13 gennaio: coloro i quali vivono a Salerno e provincia non potranno assistere alla partita al Diego Armando Maradona, a meno che non siano fidelizzati al Napoli. Ecco quanto si legge nel dispositivo ufficiale:

"In merito alle decisioni del C.A.S.M.S (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazione Sportive), la vendita dei biglietti, per Napoli - Salernitana, é vietata ai residenti di Salerno e Provincia, eccezion fatta per i possessori di Fidelity Card del Napoli".