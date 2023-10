UFFICIALE - Natan, che impatto: i tifosi lo eleggono subito MVP di settembre

Settembre è stato il mese di Natan. Dopo una lunga attesa, il difensore brasiliano ha debuttato con il Napoli ed è divenuto subito perno della difesa

Settembre è stato il mese di Natan. Dopo una lunga attesa, il difensore brasiliano ha debuttato con il Napoli ed è divenuto subito perno della difesa, riscuotendo grandi consensi. L'ultimo riconoscimento arriva dai tifosi del Napoli, che l'hanno votato MVP del mese di settembre, come annunciato dal club:

"Natan de Souza eletto MVP del mese di settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore azzurro come miglior giocatore di questo mese. Natan in questo periodo ha collezionato 4 presenze e altrettante ottime prestazioni. Complimenti Natan, MVP di Settembre powered by MSC!".