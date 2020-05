UFFICIALE - Nel calcio europeo fioccano i positivi: 8 casi in Portogallo, anche al Benfica

(ANSA-AFP) - LISBONA, 11 MAG - Almeno otto casi di calciatori positivi al coronavirus sono stati segnalati in quattro squadre della massima serie portoghese - incluso il Benfica, campione in carica - che si prepara a riprendere il campionato a fine maggio, a porte chiuse. Il Benfica ha annunciato che il centrocampista David Tavares è risultato positivo venerdì. Il giocatore è asintomatico e in quarantena. Il giorno prima, il Vitoria Guimaraes ha confermato tre casi. Un altro è emerso al Moreirense e, secondo l'agenzia di stampa Lusa, anche tre giocatori e due membri della direzione di Famalicao sono risultati positivi. Un primo caso era stato individuato a fine aprile, tra gli under 23 anni del Belenenses a Lisbona. Il governo portoghese ha annunciato il 30 aprile che il campionato di prima divisione dovrebbe riprendere nell'ultimo fine settimana di maggio, a porte chiuse e dopo l'approvazione di un protocollo sanitario. Quando il torneo è stato sospeso, il 12 marzo, a causa della pandemia di coronavirus, il Porto era in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sul Benfica. Lega e Federcalcio portoghese non hanno ancora confermato la data di ripresa. Le condizioni per disputare le ultime 10 giornate dettate dalla Direzione Generale della Salute (DGS) prevedono che i calciatori limitino le loro interazioni sociali allo staff del club. Dopo la ripresa della competizione devono essere testati due volte a settimana, mentre le partite devono essere giocate "nel minor numero possibile di stadi possibile". (ANSA-AFP).