UFFICIALE - Nessuna sorpresa in casa Napoli: intero gruppo squadra negativo al Covid-19

Nessuna sorpresa: in casa Napoli sono ancora tutti negativi al Covid-19, eccezion fatta per un membro dello staff sanitario già comunicato in precedenza. La SSC Napoli, tramite il suo account Twitter, ha fatto sapere che all'ultima tornata di tamponi non sono state riscontrate ulteriori positività: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra".

