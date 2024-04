TuttoNapoli.net

Cyril Ngonge rimedia un giallo per un intervento su Alessio Zerbin in ripartenza al 41’ di Monza-Napoli. L’esterno offensivo belga era diffidato e salterà la prossima partita di campionato in programma al Maradona contro il Frosinone.