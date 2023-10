UFFICIALE - Niente nazionale per Simeone: è fuori dai convocati dell'Argentina

Sono numerose le novità nelle convocazioni del ct dell'Argentina Scaloni per le prossima sfide contro Paraguay e Perú: fuori dalla lista dei convocati l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sono numerose le novità nelle convocazioni del ct dell'Argentina Scaloni per le prossima sfide contro Paraguay e Perú: fuori dalla lista dei convocati l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone. Ci sono invece ben tre che giocano nella Fiorentina, con il ritorno di Martinez Quarta tra i selezionati dopo l'ottimo inizio di campionato in viola. Sorprende decisamente di più la presenza di Marco Pellegrino, ancora a zero minuti con la maglia del Milan. Che sia una mossa per evitare uno 'scippo' da parte di Luciano Spalletti per la Nazionale azzurra? Probabilmente un discorso che vale anche per Bruno Zapelli, il quale ha anche una presenza con l'Under 21 azzurra. Di seguito le scelte del ct albiceleste:

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Walter Benitez (Psv), Franco Armani (River Plate).

Difensori: Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Betis), Gonzalo Montiel (Nottingham Forrest), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Christian Romero (Tottenham), Marco Pellegrino (Milan), Nicolas Tagliafico (Lione), Juan Foyth (Villareal), Lucas Esquivel (Atletico Paranaense).

Centrocampisti: Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Bruno Zapelli (Atletico Paranaense), Thiago Almada (Atlanta), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham), Carlos Alcaraz (Southampton), Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Roma).

Attaccanti: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Angel Di Maria (Benfica), Lucas Beltran (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Facundo Farias (Inter Miami), Lucas Ocampos (Siviglia).