UFFICIALE - Nigeria, i convocati per la Coppa d'Africa: c'è Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

Le Nazionali africane che disputeranno la Coppa d'Africa dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 in Costa d'Avorio stanno via via comunicando le liste dei giocatori che parteciperanno alla competizione. Dopo il Marocco, il Camerun e la Costa d'Avorio, è stata la Nigeria a comunicare i 25 convocati. C'è ovviamente l'azzurro Osimhen. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo

Difensori: William Troost-Ekong, Bright-Osayi Samuel, Ola Aina, Zaidu Sanusi, Bruno Onyemaechi, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo

Centrocampisti: Wilfried Ndidi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi

Attaccanti: Kelechi Iheanacho, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Victor Boniface, Ahmed Musa, Sadiq Umar