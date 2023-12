UFFICIALE - Nota Figc: "Superlega? Non è compatibile, difenderemo sempre il calcio italiano"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Difenderemo sempre i campionati nazionali: lo ribadisce la Figc, dopo la sentenza della Corte Ue sulla Superlega.

La Figc, "riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali". "Nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti internazionali", la Figc "ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano". (ANSA).