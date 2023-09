UFFICIALE - Nuovo capitano Nazionale non sarà Di Lorenzo: Spalletti ha scelto un altro

Ciro Immobile, e non Giovanni Di Lorenzo come era stato paventato, sarà il nuovo capitano della Nazionale in virtù del maggior numero di presenze

TuttoNapoli.net Ciro Immobile, e non Giovanni Di Lorenzo come era stato paventato, sarà il nuovo capitano della Nazionale in virtù del maggior numero di presenze fin qui maturate con la maglia dell'Italia tra i 29 convocati: 56. Il capitano della Lazio, 33 anni compiuto lo scorso febbraio, parlerà domani direttamente da Skopje insieme al nuovo ct Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Nord Macedonia. Una conferenza stampa che, come di consuetudine, vede proprio il Capitano al fianco del commissario tecnico. Cinquantasei reti e sedici gol con la maglia dell'Italia, Immobile è tornato al gol con gli Azzurri lo scorso giugno nella gara di Nations League persa 2-1 contro la Spagna. Un gol con la Nazionale ritrovato a due anni di distanza visto che dopo l'Europeo vinto non era più riuscito a trovare la via della rete. Ecco i tre giocatori della Nazionale presenti a Coverciano con più presenze

Ciro Immobile: 56 presenze

Gianluigi Donnarumma: 54 presenze

Nicolò Barella: 45 presenze