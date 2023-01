UFFICIALE - Oggi inizia il calciomercato di gennaio, quando finisce: data e orario

Oggi, 2 gennaio, apre ufficialmente il calciomercato invernale.

Oggi, 2 gennaio, apre ufficialmente il calciomercato invernale. Le squadre di Serie A, B e C avranno a disposizione quattro settimane per migliorare la propria rosa con acquisti e cessioni. La chiusura è prevista per il 31 gennaio 2022 alle ore 20.00, termine ultimo per il deposito dei contratti, trascorso il quale le squadre potranno eventualmente tesserare solo calciatori svincolati ed effettuare cessioni con club in campionati esteri in cui la sessione di calciomercato sarà ancora aperta. In Premier League, Liga, e Ligue 1 le date saranno simili.