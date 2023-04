UFFICIALE - Olivera recuperato: ha svolto allenamento in gruppo, le ultime su Osimhen

Spalletti sorride, Mathias Olivera recupera e dovrebbe essere convocato per la trasferta di Lecce. Sul proprio sito ufficiale il Napoli scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti sorride, Mathias Olivera recupera e dovrebbe essere convocato per la trasferta di Lecce. Sul proprio sito ufficiale il Napoli scrive nel classico report: "Il gruppo ha iniziato la sessione con prima fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partitina a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro in palestra".