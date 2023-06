UFFICIALE - Osimhen miglior africano dell'anno ai Ghana Football Awards: "Che onore!"

Victor Osimhen vince il premio di miglior giocatore africano dell'anno ai Ghana Football Awards.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen vince il premio di miglior giocatore africano dell'anno ai Ghana Football Awards: "E' un grande privilegio vincere questo premio, un onore. Ringrazio coloro che hanno votato per me e gli organizzatori dei Ghana Football Awards per il loro supporto. Continuerò a rendere orgogliosa l'Africa".