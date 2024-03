UFFICIALE - Osimhen resterà in Europa: la Nigeria ha annullato amichevole con l’Argentina

La Federazione africana organizzerà probabilmente due amichevoli in Europa. Victor Osimhen non dovrà quindi fare viaggi transoceanici.



Buone notizie per il Napoli e per Francesco Calzona. E’ stata infatti annullata l'amichevole tra la Nigeria e l'Argentina in programma a Los Angeles il 26 marzo. La Federazione africana organizzerà probabilmente due amichevoli in Europa. Victor Osimhen non dovrà quindi fare viaggi transoceanici.