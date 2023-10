UFFICIALE - Out Zaniolo, Spalletti ignora nuovamente Politano: chiamato El Shaarawy

Il comunicato della Federazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Politano per la Nazionale di Spalletti dopo l'abbandono forzato di Zaniolo per il caso calcio scommesse. Questo il comunicato della Federazione.

"Il Ct Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy, che sta raggiungendo il Centro Tecnico Federale e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11. L’attaccante della Roma torna in Nazionale a due anni e mezzo di distanza dall’ultima convocazione in occasione delle gare con Bulgaria e Lituania del marzo 2021".