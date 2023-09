UFFICIALE - Politano recuperato! L'esterno torna in gruppo alla vigilia del Genoa

Rientrato in gruppo, l'ex Inter comunque "non ha i 90' nelle gambe", come dichiarato da Rudi Garcia in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Matteo Politano si è allenato con il gruppo oggi, come comunicato dal Napoli nel consueto report da Castel Volturno. E' pertanto recuperato, abile e arruolabile per la trasferta sul campo del Genoa. Rientrato in gruppo, l'ex Inter comunque "non ha i 90' nelle gambe", come dichiarato da Rudi Garcia in conferenza stampa.