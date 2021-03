UFFICIALE - Posticipo serale con Inter e Lazio: le date dei prossimi incontri

Ufficiali gli anticipi e i posticipi per le prossime giornate di campionato in Serie A. Il Napoli giocherà in notturna sia contro l'Inter che contro la Lazio. Ecco le partite in cui il Napoli giocherà in posticipo. Entrambe le gare saranno in diretta su Sky.

12^ giornata

Napoli-Inter domenica 18 aprile ore 20.45

13^ giornata

Napoli-Lazio giovedì 22 aprile ore 20.45