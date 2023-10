UFFICIALE - Premio Pulici all'azzurro Caprile: miglior portiere del campionato 2022/23 di Serie B

Il giovane classe 2001 ha infatti disputato con il Bari in cadetteria la stagione conclusasi lo scorso maggio.

Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli in prestito all'Empoli, ha ricevuto questa mattina nel Salone d'Onore del CONI a Roma il premio Felice Pulici come miglior portiere del campionato 2022/2023 di Serie B. Il giovane classe 2001 ha infatti disputato con il Bari in cadetteria la stagione conclusasi lo scorso maggio.