UFFICIALE - Qual. Mondiali 2026, il Camerun convoca Anguissa: l’elenco completo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tornano le nazionali e arriva la chiamata per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli è stato infatti inserito nella lista dei convocati del Camerun per le prossime due sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di seguito l'elenco completo.