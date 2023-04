UFFICIALE - Questura, 11 sanzionati per Napoli-Verona: possesso di sostanze stupefacenti

Fonte: Questura di Napoli

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Verona, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 11 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; per tale motivo, sono state altresì sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso un 25enne napoletano mentre svolgeva l’illecita attività di bagarinaggio trovandolo in possesso di 6 biglietti contraffatti; pertanto è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato.