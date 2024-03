UFFICIALE - Rrahmani perno della sua nazionale: confermato tra i convocati del Kosovo

Amir Rrahmani sarà impegnato con il suo Kosovo la prossima settimana, durante la sosta per le nazionali. Sono stati resi noti i convocati per le due amichevoli contro Armenia e Ungheria e il difensore del Napoli, nonché capitano della sua selezione, è regolarmente presente in lista.

🇽🇰This is Franco Foda's list of players called up for the March friendlies.



On the reserve list are: Mustafë Abdullahu, Kreshnik Hajrizi, Lirim Kastrati, Qendrim Zyba, Altin Zeqiri, Emir Sahiti, Shkelqim Vladi, Muhamet Hyseni.



