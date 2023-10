UFFICIALE - Salernitana-Napoli, settore ospiti aperto ai non residenti in Campania: prezzo altissimo!

La trasferta a Salerno è vietato ai tifosi del Napoli che risiedono in Campania.

La trasferta a Salerno è vietato ai tifosi del Napoli che risiedono in Campania. Ora arriva il comunicato della Salernitana che comunica anche il prezzo per chi potrà acquistarlo, con fidelity: "L’U.S. Salernitana 1919 informa che dalle ore 14:00 di domani, martedì 31 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Napoli.

E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord esclusivamente online su Ticketone.it al costo di € 45,00. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre ed è consentita esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori della fidelity del Napoli".